Информация о ситуации в Курском приграничье. Подразделения группировки "Север" проводят зачистку районов, где остались разрозненные группы неонацистов.

Накануне наши военные сорвали попытку ВСУ перейти в контрнаступление, разгромив боевиков, которые атаковали сёла Уланок и Черкасская Конопелька.

День за днём неприятеля вытесняют всё дальше. Подтверждение тому - кадры стрелкового боя, предоставленные Минобороны. Российские штурмовики просто не дают противнику поднять головы. Работают точно по заданным координатам, которые вскрыла воздушная разведка.

Надёжную огневую поддержку с воздуха штурмовым отрядам оказывают экипажи вертолётов Ка-52М. Работая в составе смешанной тактической группы, лётчики наносят сокрушительные удары по скоплению бронетехники и живой силы ВСУ. После выполнения поставленной задачи пилоты уходят на предельно малую высоту, чтобы обойти ПЗРК противника и возвращаются на аэродром базирования, где машины тут же начинают готовить к новым боевым вылетам.