Российские танкисты и штурмовики повергли неприятеля в бегство

Активно продвигаются вглубь обороны врага на стратегически важных направлениях наши военные в зоне СВО. За сутки враг потерял более тысячи человек. Поражена инфраструктура аэродромов, скопление бронетехники и склады с боеприпасами в 142 районах.

Опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра накрыли залпом "Града". Получив координаты цели, расчет выезжает из укрытия и оперативно готовит РСЗО к ведению огня. Стрельбу корректируют в режиме реального времени с помощью дронов.

На Южно-Донецком направлении мощные удары по врагу нанесли танкисты. Экипажи Т-72Б3М, сопровождая пехоту, в прямом смысле взяли огонь на себя. Первым же выстрелом опорник и пункт управления БПЛА противника были уничтожены. Затем стремительная атака штурмовиков повергла неприятеля в бегство.