Несмотря на ранение, Павел Лаптев уничтожил пулеметный расчет ВСУ

Новые примеры мужества российских военнослужащих в зоне СВО. Гвардии рядовой Павел Лаптев в ходе выполнения поставленных задач смог в одиночку уничтожить часть группы ВСУ и вражеский пулемётный расчёт, несмотря на ранение, полученное при взрыве гранаты. Благодаря мужественным действиям Павла наши военнослужащие захватили опорный пункт противника и закрепились на новых рубежах.

Гвардии рядовой Валентин Михайлов под плотным артиллерийским огнём и вражескими атаками FPV-дронов смог на автомобиле добраться до наших военнослужащих, раненых в бою, и эвакуировать их в медицинское подразделение. Благодаря самоотверженным действиям Валентина жизни российских штурмовиков были спасены.