Появились подробности плана Нетаньяху по войне в Газе

Израиль готов прекратить войну в Газе, если лидеры ХАМАС отправятся в изгнание. По данным СМИ, такой план прекращения конфликта во время визита в Вашингтон представил премьер страны Биньямин Нетаньяху.

Тель-Авив согласен продлить сделку с движением, чтобы освободить, как можно больше заложников. Некоторые израильские источники утверждают, что ХАМАС якобы уже принял решение отказаться от гражданского контроля над Газой.

Нетаньяху назвал свою встречу с американским президентом "поворотным моментом" для будущего Израиля. И считает, что план Трампа по переселению жителей анклава стоит выслушать. Арабские страны эту инициативу решительно не поддержали, заявив, что палестинцы должны жить в Палестине.