В акватории Тихого океана продолжаются учения кораблей ТОФ

Отряд кораблей ТОФ продолжает дальний поход в акватории Тихого океана, где проводятся запланированные учения. В Восточно-Китайском море экипажи корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" обнаружили воздушные цели условного противника и уничтожили их зенитным огнем.

За действиями российских моряков наблюдали иностранные корабли и авиация. В Южно-Китайском море отряд пополнил запасы воды и топлива - от танкера "Печенга". Для этого суда легли в дрейф.

В рамках следующих мероприятий экипажам предстоят тренировки по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника.