Пассажиры выталкивают автобусы: мощный снегопад обрушился на Крым

На юг России обрушился экстремальный ветер и заморозки. На побережье Чёрного моря волны достигают трёхметровой высоты, на Кубани до конца недели действует штормовое предупреждение

Снегопады и метели накрыли и Крым. На основных трассах полуострова - гололёд, в горных районах ввели временное ограничение на проезд. В некоторых районах парализовано движение общественного транспорта. Местные жители приходят на помощь друг другу - водители выталкивают автомобили, а пассажиры - автобусы.

Продолжают бороться с непогодой и на Сахалине. В городе Томари снега уже столько, что почти не видно окон первых этажей. А в Долинске после обильных осадков и коммунальной аварии улицы превратились в реки. Чтобы выйти из дома, нужны резиновые сапоги, местами глубина луж - выше колена.