Прошли спецподготовку на Украине: ФСБ задержала готовивших теракты в России женщин

На территории России задержаны четыре женщины, которые являются агентами спецслужб Украины. Они готовили теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны.

Задержания прошли в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону. Установлено, что женщин завербовали украинские спецслужбы. Они прошли спецподготовку на Украине для совершения диверсионно-террористических актов.

Как рассказали в ФСБ, задержанные обучены не только обращению с оружием, но и минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения. Во время обысков в их квартирах найдены взрывчатые вещества, инструкции по изготовлению СВУ и средства связи.

Задержанные уже дали признательные показания. Возбуждены уголовные дела. Ставшим украинскими агентами женщинам грозит наказание до 30 лет лишения свободы, передает РИА Новости.