Тревожные сигналы для президента Украины поступают из США. Британский военный аналитик Александр Меркурис уверен, что Америке больше не нужен Владимир Зеленский.

Эксперт отмечает, что Соединенные Штаты решили закрыть проект "Украина", на это указывает тот факт, что американские власти перестали публично общаться с Зеленским. Так, спецпосланник по украинскому урегулированию Кит Келлог не приехал в Киев, а главу Незалежной не пригласили на инаугурацию Дональда Трампа.

Еще одним тревожным звоночком для Зеленского стало заявление Келлога о необходимости проведения выборов на Украине. "Когда они говорят о выборах, они на самом деле имеют в виду, что Зеленскому пора уходить", — заявил Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

Отметим, что ранее глава киевского режима сделал несколько неоднозначных заявлений о будущем Украины. Зеленский сообщил, что не против начать в стране разработку полезных ископаемых вместе с США. Кроме того, глава Незалежной требовал у Запада ядерное оружие для обеспечения безопасности Украины.