ФСБ раскрыла подробности задержания женщин, готовивших теракты

Сотрудники ФСБ задержали четырёх женщин - агентов, завербованных украинскими спецслужбами. Операции прошли на территориях Севастополя, Воронежа и Ростова-на-Дону. Пособницы киевского режима готовили теракты на объектах энергетики. Также их целями должны были стать высокопоставленных военнослужащие. За выполнение заданий украинские кураторы обещали своим подопечным "лучшую" жизнь за границей. В итоге эта иллюзия привела их в тюрьму.

Обычная кофейня Ростова-на-Дону. Так и не скажешь, что девушка, которая варит тут напитки, опасная преступница. Задержание - на рабочем месте. Её сообщницу сотрудники ФСБ задерживают прямо на улице. Две одноклассницы-подружки. Поиграть в шпионок тоже решили вместе. Обеих вербовщики нашли через интернет. Сначала требовалось лишь собирать данные о высших должностных лицах Минобороны и оперативно передавать кураторам.

Однако вскоре кураторы подняли ставки. Шпионки по велению СБУ должны были стать террористками. Взамен им гарантировали безопасность и обещали вывезти на территорию Европы.

В квартире сотрудники ФСБ обнаружили аммиачную селитру, магниты и вещества для синтезирования взрывчаток. Отдельно в коробке лежал пульт с кнопкой, чтобы запускать взрывное устройство дистанционно. Эту женщину сотрудники СБУ завербовали в посольстве Украины в Чехии. После присяги на верность на полиграфе её отправили в подконтрольную Киеву территорию Запорожской области. Там обучили стрельбе, конспирации и военному делу.

Куратор - некий юрист Тарас. Так его контакт подписан в телефоне преступницы. Хранила она и письменные инструкции с указанием тайников и подробным описанием: что делать дальше. Цель - устранение одного из высокопоставленных чиновников Минобороны на территории Крыма.

Ещё одну такую же мечтательницу о безбедной жизни в Европе сотрудники ФСБ арестовали в Воронеже. Схема похожая - прохождение обучения на территории Украины с целью совершения теракта.

Все четверо свою вину признали. За свои шпионские игры вместо обещаний райской жизни им грозит до 30 лет лишения свободы.