Информация о стремительном прорыве российских военных в зоне СВО. Наши бойцы завершают уничтожение крупной группировки неонацистов на Константинопольском направлении - к западу от освобождённого Курахова. Поступают сообщения, что противника выбили из центральной части села Дачное. Ровняют с землёй вражеские блиндажи и на Красноармейском участке. Сегодня в Минобороны сообщили, что на этом направлении сожгли ещё один немецкий танк "Леопард".

Так выглядит поражение опорного пункта ВСУ из кабины танка Т-72. Наши разведчики обнаружили очередные скрытые позиции противника на Южно-Донецком направлении, передали информацию танкистами, а те уже нанесли несколько точных ударов по огневым точкам и пунктам управления БПЛА. При этом важно, объясняют военные, и самим не попасть под встречный огонь артиллерии, а потому работать приходится очень быстро.

На Ореховском направлении в Запорожской области артиллеристы продолжают выявлять позиции ВСУ и уничтожать их. Противник оборудовал блиндажи в лесополосе, наши военные наблюдали за этим районом с помощью разведывательных БПЛА, и когда выяснили точные координаты целей, ударили по ним из 122-милиметровой гаубицы Д-30.

А вот, кстати, наглядный пример, как полыхает изнутри танк "Леопард" на Красноармейском направлении. Правда, поразила его не ствольная артиллерия, а ударные беспилотники. Один спикировал в переднюю часть техники, а второй - в заднюю. И сегодня вот такие оптико-волоконные дроны - незаменимое оружие на фронте. Они способны не только уничтожить бронированную технику и укрепленные позиции, но еще и живую силу. Беспилотники могут сбрасывать боеприпасы с огромной высоты на противника. И это еще не все.

А вот так выглядит работа штурмовой группы фактически от первого лица. Кадры сделаны в Курском приграничье. Одно из мотострелковых подразделений выбило противника с укрепленных позиций.

Особую роль в освобождении Курского приграничья от противника играет и авиация. Вертолеты Ка-52 наносят удары по личному составу и бронетехнике ВСУ.