В США всерьез озадачились заявлениями Зеленского о якобы недополученной Киевом помощи от Вашингтона. На днях главарь украинского режима заявил: из одобренных американским Конгрессом 174-х миллиардов долларов страна получила около 76. На что в администрации Белого дома дали исчерпывающий ответ: для отслеживания судьбы выделенных средств были назначены специальные инспекторы. Их отчеты свидетельствуют - деньги Киеву были предоставлены в полном объеме. Отметим, с приходом новой американской администрации политика в отношении госрасходов претерпела кардинальные изменения.

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