Собянин: Более 100 спортивных объектов планируется построить в Москве до 2027 года

В ближайшие три года в Москве возведут около 100 спортивных объектов, почти все они будут построены за счёт инвесторов. Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, в инновационном центре "Сколково" появится "Хоккейный город".

Это многофункциональный спорткомплекс, где будут проходить занятия на льду и в зале, технические элементы посетители смогут отрабатывать на специальных тренажёрах. Там разместятся школы детского хоккея и фигурного катания. На строительство пойдёт почти три с половиной миллиарда частных инвестиций.