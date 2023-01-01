В Госдуме захотели дать россиянам два новых выходных

В Госдуме захотели дать россиянам еще несколько выходных дней. Официальными праздничными днями могут стать Пасха и день Святой Троицы.

С инициативой выступил депутат Дмитрий Гусев. По его словам, эти дни являются "светлыми моментами жизни, наполненными радостью, душевным теплом и семейными традициями".

Чтобы сделать их еще более значимыми, депутат предлагает сделать выходными днями понедельники, которые следуют за Пасхой и Троицей. Россияне смогут больше времени провести с близкими, "насладиться теплом и уютом семейного круга", о заодно подумать о вере, приводит мнение Гусева агентство РИА Новости.

Аналогичную инициативу уже выдвигали депутаты от ЛДПР в 2023 году. Тогда предлагалось сделать выходным понедельник, следующий за Пасхой. Тогда идея не нашла поддержки.