В Москве стартовал форум "Робототехника: интеллект машин и механизмов"

Развитие одной из самых перспективных и динамично развивающихся сфер науки и технологий обсуждают сегодня в Москве. В столице стартовал ежегодный международный форум "Робототехника: интеллект машин и механизмов".

Мероприятие собрало около тысячи участников со всей страны, приглашены также специалисты из государств Содружества. Ведущие игроки отрасли определят эффективные пути и механизмы, благодаря которым Россия станет не просто технологически независимой, но выйдет в лидеры "гонки будущего".

Кроме того, в центре внимания - реализация большого проекта Евразийской технологической платформы. Она позволит совместно с партнерами по ЕАЭС создавать роботов и решать вопросы правового регулирования отрасли в едином экономическом пространстве.