В Крым пришла долгожданная и как всегда неожиданная для автомобилистов зима. Из-за выпавшего снега на дорогах транспортный коллапс. Машины буксуют, особенно те, кто на летней резине, на юге таких много. Автомобилисты помогают друг другу вытаскивать машины из "ледяного плена". А вот автобусы и фуры перед спусками и подъёмами бессильны.

На полуострове работают более сотни единиц спецтехники. За ночь коммунальные службы очистили 13 тысяч километров дорог. Практически на всём полуострове минусовая температура и обильный снегопад. На дорогах каша. А вот в горах сейчас настоящая зимняя сказка. Жители Крыма таким обильным осадкам всегда рады, ведь снежные шапки - это вода, которая весной наполнит водохранилища.

В Крыму действует штормовое предупреждение. Местным жителям рекомендуют отказаться от посещения горнолесной местности, выходов в море и прогулок на набережных.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером 6 февраля и ночью 7 февраля в центральных, южных, восточных районах Крыма и в горах ожидается очень сильный снег, метель, на дорогах гололедица. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов", - сообщил Андрей Павлюченко, заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым.

Экстренное предупреждение действует и на Черноморском побережье Кубани. В Анапе сильный ветер. Осадков не обещают, но техника уже на улицах курорта - готова в случае необходимости приступить к обработке реагентами и уборке снега.