Специалисты демонтируют кормовую часть танкера "Волгонефть-239"

В Краснодарском крае демонтируют кормовую часть танкера "Волгонефть-239". В настоящее время специалисты разбирают жилую надстройку судна. Уже удалена рубка, часть кают и технических помещений.

Металл разрезают на мелкие фрагменты, которые отправляют на переработку на одно из предприятий края. Пляжи Анапы обследуют активисты Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Выявляют отдельные пятна мазута и на месте устраняют загрязнения.

Кроме того, мониторинговые группы постоянно обновляют полипропиленовые сети, которые защищают берег от новых выбросов нефтепродуктов. Продолжают вывоз загрязнённого песка с площадки временного хранения в хуторе Воскресенском.

Груз отправляют на предприятие "Сириус" в Темрюкском районе. Там его обеззараживают с помощью биотермической обработки.