Израиль нанес новые массированные удары по Ливану

Этой ночью Израиль нанёс новые массированные удары по Ливану, несмотря на режим прекращения огня. Атаке подверглись позиции и склады движения "Хезболла" на юге и востоке страны.

При этом ЦАХАЛ обвинила в нарушении перемирия противника. По заявлению армейской пресс-службы, "Хезболла" пыталась переправить оружие через границу и восстанавливала военную инфраструктуру в запрещенных районах.

В Вашингтоне тем временем продолжаются консультации по сектору Газа. Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, как пишет пресса, всеми силами пытается исключить ХАМАС из политического процесса. По данным источников, премьер-министр заявил американским коллегам: он готов завершить конфликт, если руководство палестинского движения отправится в изгнание. Однако шансы договориться на таких условиях близки к нулю.