У 95-летнего Олега Стриженова выявили острое нарушение мозгового кровообращения

Народный артист СССР перенес ишемический инсульт. У Олега Стриженова произошло острое нарушение мозгового кровообращения. 95-летний актер месяц провел в больнице.

Медикам удалось стабилизировать состояние звезды советского кино. Сейчас Олег Александрович находится дома. "Человек не бывает здоров в 95 с половиной лет, он жив и проходит плановые разные обследования", — рассказал сын артиста Александр Стриженов.

Напомним, что Олег Стриженов снялся в более чем 40 фильмах, среди них такие киношедевры, как "Звезды пленительного счастья", "Белые ночи", "Овод", "Мой любимый клоун", "Пиковая дама", "Юность Петра", "Его звали Роберт", пишет SHOT.