В Москве увековечат память пяти героев — участников войны

В Москве установят мять новых мемориальных досок. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Так, в городе увековечат память Героев СССР Анатолия Кожевникова, Александра Силантьева, Николая Лященко, Александра Тимощенко и Андрея Катышева.

В конце января Сергей Собянин сообщил, всем москвичам — участникам Великой Отечественной войны присвоят звание почетных граждан столицы. Столичный парламент ранее поддержал предложение присвоить это звание участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Борису Кравцову. Недавно ему исполнилось 102 года.