"Кусай локти, Бузова!" Мари Краймбрери и Дава поженились

Певица Мари Краймбрери и блогер Давид Манукян тайно расписались. Пара ждет ребенка и решила не затягивать со свадьбой.

Звезды узаконили отношения еще 2 февраля. Регистрация прошла во Дворце бракосочетания № 1. Пышное торжество влюбленные не устраивали, отметив создание семьи с самыми близкими.

Поклонники в Сети поздравляют Мари и Даву: "Молодцы, счастья вам!"; "Бузова, кусай локти! У Давы уже жена есть и скоро малыш будет"; "Какая чудесная семья! Горько!"; "Мари отхватила себе самого шикарного мужа".

Краймбрери, настоящее имя которой Марина Жадан, оставила свою девичью фамилию. Давид был совсем не против.

Напомним, Мари Краймбрери и Дава встречались около трех лет. Поначалу пара скрывала отношения. Но минувшим летом Манукян сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Блогер встал на одно колено и протянул певице кольцо с бриллиантом. Фотографии помолвки тут же оказались в Сети. А в феврале стало известно, что Мари и Дава ждут первенца, сообщает Woman.ru