Советник Зеленского признался в желании спровоцировать войну США и России

Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт между США и Россией. Такое заявление сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, для Киева это было "намного лучше".

"Необязательно доводить до прямого боестолкновения Америки и России, ну нам бы безусловно было бы намного лучше, потому что это все-таки иного уровня война, но понимаем, что это ну слишком сложно", — сказал он в интервью РБК-Украина.

Ранее Владимир Зеленский сделал несколько неоднозначных заявлений о будущем Украины. Он сообщил, что не против начать в стране разработку полезных ископаемых вместе с США. Кроме того, он требовал у Запада ядерное оружие для обеспечения безопасности Украины.

В ответ спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что шансы на получение Украиной ядерного оружия равняются нулю или совсем малы.