На видео попало, как внучка экс-мэра Самары несет бочку, в которой утилизировали тела

В Самаре расследуют убийство бывшего мэра города Виктора Тархова и его жены Натальи. Супруги пропали месяц назад. Следователи предполагают, что с родственниками расправилась 29-летняя Екатерина Бельская, внучка погибших.

По предварительным данным, девушка расчленила тела бабушки и дедушки, а останки выносила из квартиры частями. Для этого Екатерина купила пластиковые бочки. Установленные в подъезде камеры видеонаблюдения сняли, как Бельская тащит к лифту одну из бочек.

В настоящее время подозреваемая задержана. Предполагается, что девушка решила расправиться с родственниками из-за денег. Вскоре после убийства Екатерина начала распродавать имущество бабушки и дедушки.

Друзья семьи бывшего мэра Самары выдвинули версию, что у Екатерины был сообщник. "Вряд ли девчонка вообще могла такое совершить. Мне не верится совершенно", - признался бывший заместитель Тархова Александр Шатохин, пишет 63.ru.