США при Байдене потратили миллионы на создание трансгендерных* мышей

Администрация Джо Байдена потратила 10 миллионов долларов на создание трансгендерных* мышей, крыс и обезьян. Об этом сообщила член Палаты представителей Конгресса США от штата Южная Каролина, республиканка Нэнси Мэйс.

По ее словам, деньги налогоплательщиков потратили на проведение болезненных и смертельных экспериментов по инвазивной хирургии и гормональной терапии животных. Опыты проводились в университетах по всей стране.

Так на изучение "репродуктивных способностей трансгендерных мышей" власти США потратили 2,5 миллиона долларов. Также изучалась восприимчивость подобных животных к "передозировке наркотиками" и способности заразиться ВИЧ, пишет ТАСС.

Накануне Дональд Трамп подписал указ о запрете участия трансгендеров* в спортивных мероприятиях в учебных заведениях, где состязаются женщины и девушки. По его словам, теперь женский спорт в США будет только женский спорт.

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