"Конечно, это любовь": молодая жена Омарова высказались о свадьбе Бородиной и Сердюкова

Бывшая ведущая "Дома-2" Ксения Бородина летом выходит замуж за блогера Николая Сердюкова. Звезда телестройки наконец-таки счастлива и смогла забыть о предательстве своего второго мужа Курбана Омарова.

Экс-избранник Бородиной тоже нашел свою вторую половинку, женился и совсем скоро в третий раз станет отцом. Но о бывшей Курбан не забывает. Омаров охотно дает комментарии о Ксении и ее личной жизни.

Так, на одном из светских мероприятий Курбан рассказал корреспонденту "ТВ Центра", что счастлив за Ксению. "Мы очень рады, на самом деле. Искренне говорю, очень рады, что Ксения занята любовью", — отметил предприниматель.

Жена Омарова Валерия присоединилась к словам Курбана. "Конечно, это любовь. И каждый человек достоин любить и быть любимым", — с широкой улыбкой на лице заявила она.

Напомним, что Бородина и Сердюков познакомилась на съемках шоу "Последний герой. Русский сезон". Ксения была ведущей реалити, а Николай — участником. В конце прошлого года блогер сделал возлюбленной предложение.