Гендиректор Росатома обсудил с Гросси ситуацию на ЗАЭС

Ситуация на Запорожской АЭС, вопросы ядерной безопасности стали центральными темами переговоров гендиректора Росатома Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Встреча состоялась в Москве в павильоне "Атом" на ВДНХ. Стороны обсудили вопросы регулярной ротации экспертов агентства на ЗАЭС. Как отметил Алексей Лихачев, совместная работа имеет очень важное значение. Особенно в свете угроз, которые испытывает сейчас крупнейшая в Европе атомная электростанция.

Речь об усилившихся атаках ВСУ. Только на этой неделе произошли несколько взрывов рядом с ядерным объектом. Алексей Лихачев проинформировал Гросси о принимаемых мерах по защите ЗАЭС и других российских атомных электростанций. Что очень актуально, учитывая безрассудные действия киевских боевиков.

"Это расширение рисков за последние месяцы и недели. Это вторжение ВСУ в Курскую область и соответствующие риски для Курской АЭС, это десятки сбитых дронов, ракет на подлетах или в сторону Смоленской АЭС, удары по энергетической инфраструктуре", - отметил Лихачев.