Истощенные медведи вышли к людям: видео с Камчатки

Кадры с Камчатки. Необычные участники дорожного движения замечены сразу на нескольких трассах. Медведи-шатуны вышли к людям.

Такие встречи могут быть опасны. Но в этих случаях звери настолько истощены, что с трудом переставляют лапы и даже не пытаются убежать от машин. Шатунов в крае в последнее время всё больше. Только с начала года их видели 12 раз.

В Министерстве лесного и охотничьего хозяйства пояснили, что причиной стало холодное лето и малое количество рыбы в реках. Хищникам просто не хватило корма. Чтобы залечь в спячку, они должны накопить достаточное количество жира. В противном случае голод заставит их бродить в поисках пищи.