Собянин сообщил о запуске нового производства на фармацевтическом заводе "Велфарм-М"

Новое производство препаратов для лечения кардиологических, неврологических, эндокринных и других заболеваний запущено на фармацевтическом заводе в "Алабушево". Как сообщил сегодня в своём Телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин, предприятие по офсетному контракту будет поставлять городу препараты по 20 международным непатентованным наименованиям.

За стеклом в условиях абсолютной стерильности даже к продукции прикасаются в таких перчатках, вмонтированных в линию - работают два человека.

"Первый человек следит за тем, как происходит процесс розлива. Второй человек следит за параметрами леофильной сушилки. Когда флакончик выходит из депирогенизационного туннеля, он не наполнен, пустой, далее происходит процесс розлива. После розлива идет укупоривание или предукупорка", - пояснил Алексей Дорогокупец, технический директор "Велфарм".

Первая очередь этого огромного фармпредприятия - около 10 тысяч квадратных метров - начала работу почти два года назад. Сегодня запустили вторую. Здесь организовано производство полного цикла: от смешивания разного рода субстанций - до отгрузки готовой продукции на паллеты.

Ещё флаконы маркируются, после укладывают в блистер - строго по 5 штук, укладываются в пачку вместе с инструкцией. Дальше - на склад.

"Это достаточно высокоскоростная линия, одна из самых высокоскоростных для данной продукции. Она может паковать флаконы различной формы, объема, но для этого необходимо переоснащать, в пределах одной смены переоснащается другой оснасткой - и она опять готова к работе", - пояснил Анатолий Мосман, генеральный директор завода.

В огромные сушильные камеры поступают желатиновые капсулы. Здесь они проводят по 12 часов, пока не затвердеют. Этот цех для нашей страны - уникальный.

"Для России это единственная в своем роде машина, таких у нас две, благодаря этим двум машинам мы можем одновременно сушить две серии разных капсул", - отметил Эдуард Щекотин, начальник участка производства мягких желатиновых капсул.

НПО работает по офсетному контракту - один из механизмов, благодаря которому промышленность столичного региона развивается уже несколько лет. Предприятие берёт льготный кредит, а город получает качественную продукцию по сниженным закупочным ценам. На этой площадке технополиса "Москва" расположились 6 производств стерильных лекарственных форм - это кардиологические, противовоспалительные, антигистаминные и другие препараты.