В Сеченовке начали производство индивидуальных биомедицинских клеточных продуктов

Завтра по всей стране отмечают День российской науки. В Москве в честь праздника для горожан и туристов подготовили множество мероприятий: квизы, лекции, выставки. Сами учёные отдыхать не планируют. Так, в Сеченовском университете сегодня дан старт производству индивидуальных биомедицинских клеточных продуктов.

Эта "Биофабрика" в проектно-производственном центре Сеченовского университета - первый в стране центр по выращиванию биомедицинских клеточных продуктов. Имплантаты, в состав которых внедряют живые клетки человека - новая эра в лечении пациентов во всём мире.

"Это клетки человека, конкретного. Если вы болеете чем-то, то да - мы возьмём у вас клеточки, вырастим их, подсадим вам обратно и избавим от ваших страданий", рассказал Владимир Беляев, директор по производству биомедицинских клеточных продуктов.

Клетки никогда не пересаживают в организм в своем первоначальном виде. В биоцехе они поэтапно проходят сложный цикл преобразований, превращаясь на выходе в один из компонентов будущего лекарства.

"Которые могут находится как в форме суспензии, то есть единичных клеток, так и в форме каких-то агрегатов. И уже в дальнейшем они смогут применяться у пациента либо в физрастворе, либо в составе какого-то носителя, в качестве которого могут выступать, в частности, гидрогели для биочернил", - рассказала Анастасия Шпичка, заведующая лабораторией прикладной микрофлюидики, доцент Института регенеративной медицины Сеченовского университета.

"Для того, чтобы клетки наносить куда-то, была создана так называемая коллагеновая матрица, которая сегодня используется нашими учёными для создания биомедицинских клеточных продуктов. Мы видим, что уровень и качество внедрения биомедиицнских клеточных продуктов с коллагеновой матрицей он достаточно эффективен, хорошо приживаются клетки и работают на то или иное заболевание", - пояснил Петр Глыбочко, ректор Сеченовского университета.

При этом, уверяют специалисты, биоматериал будет работать не просто как заплатка, а запустит процессы регенерации собственного органа пациента. Так, с помощью подобных структур можно будет избавиться от многих недугов, прежде считающихся неизлечимыми. Будь то рубцы на голосовых складках или разрыв барабанной перепонки.

Инновационный же имплант в процессе приживания на все 100 процентов сможет восставить утраченные функции органа. Благодаря вступившим силу в прошлом году изменениям в законодательстве "О биомедицинских клеточных продуктах" уже сегодня использовать такие импланты возможно на базе Клинического центра Сеченовского университета.