Троицкий суд арестовал водителя, который устроил смертельное ДТП

Троицкий суд арестовал 29-летнего Ильдара Мамлеева. Мужчина находился за рулём внедорожника, который в минувший вторник попал в смертельное ДТП в Новой Москве.

Меру пресечения водителю избирали накануне вечером. В суде он вёл себя спокойно, общался с адвокатом и изучал документы. Мужчина признал свою вину, но заявил, что не заметил пешеходов из-за яркого солнца, которое ослепило его.

Авария произошла на зебре, три человека переходили дорогу. От полученных травм две женщины погибли на месте, 22-летнюю девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель арестован на два месяца.