Москвичка создает картины по алгоритмам с помощью цветных нитей

Намотать... картину! Москвичка придумала новую технологию и создаёт полотна, используя цветные нити. Математическими расчётами занимается искусственный интеллект, а главное выполняет уже сама - как истинный художник. И тут важен не только талант, но и физическая сила. Что получается и как встретили мастера соратники по цеху?

Как художник смешивает краски, Ани выбирает нити и готовит холст, для ее творчества, тоже необычный - с гвоздями по периметру.

Руки девушки порхают над полотном. Свои картины Ани не рисует, а наматывает! По авторской технологии: специальная программа рассчитывает цвета, направление и количество слоев. Разработчик алгоритма - муж Ани, выпускник МФТИ. Когда-то они вместе впечатлились идеей греческого программиста Петроса Вреллиса, который "рисовал" чёрными нитками на белом полотне, и задалась целью развить метод и создать цветные картины.

"Я поняла, что в моих руках - новое слово в искусстве. И я должна этим заниматься, серьезно заниматься! Это не программа управляет мной, а я управляю программой", - рассказала Ани Абакумова.

Для того, чтобы появились глубина, переходы и градации, требуется около ста слоев и километры нитей! На каждую картину уходит по две-три недели непрерывного кропотливого труда. Работы Ани уже побывали на выставках в Москве и за рубежом, и завоевали восторг и симпатию посетителей, и долю скептицизма со стороны коллег по цеху.

Ани художник не типичный - по специальности педагог, работала учителем иностранных языков в Высшей школе экономики. А потом захватило искусство, которое сама девушка называет инновационным импрессионизмом. Сначала она копировала в нитках мировые шедевры, а теперь создает собственную серию полотен - девушек в тканях.

В коллекции московской создательницы картин по алгоритмам, помимо портретов, ещё пейзажи, абстракции и даже старые фотографии. Девушка продолжает эксперименты, соединяя цветными нитями точные формулы и творчество, математику и душу.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"