Подробности ДТП с полицейской машиной и Porsche жены Дениса Матросова

В Москве актер Денис Матросов за рулем Porsche столкнулся с полицейской машиной. В аварии серьезно пострадали сотрудники ДПС.

По предварительным данным, ДТП произошло 7 февраля около 11 утра на перекрестке Хотьковской и Череповецкой улиц. Porche ехал на зеленый сигнал светофора, а сотрудники ДПС двигались с включенной сиреной и проблесковыми маячками. Полицейские гнались за нарушителем. Актер не стал пропускать автомобиль ДПС. После столкновения Porsche вынесло на тротуар.

В результате автоаварии серьезно пострадали полицейские, одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Матросову помощь врачи скорой оказали на месте. В автомобиле он находился с женой Оксаной Рудич-Каструбиной, с ней все в порядке.

Установлено, что Porche зарегистрирована на Оксану Рудич-Каструбину. За автомобилем с 2019 года числится 1283 штрафа, из них 1075 за превышение, все штрафы оплачены.