Подразделения группировки "Север" сорвали попытку контрнаступления ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. Об этом в пятницу сообщили в российском Минобороны.

В военном ведомстве также сообщили, что потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 370 человек. Также уничтожены 11 танков и семь БМП.

Ранее сообщалось, что надёжную огневую поддержку с воздуха штурмовым отрядам оказывают экипажи вертолётов Ка-52М. Работая в составе смешанной тактической группы, лётчики наносят сокрушительные удары по скоплению бронетехники и живой силы ВСУ.