В Белгороде девушки-фельдшеры погибли в страшном ДТП

Два человека погибли в результате ДТП в центре Белгорода. Ночью там столкнулись иномарка и машина скорой помощи. Как сообщили в региональном отделении МВД, водитель внедорожника проехал на запрещающий сигнал светофора, не сбавляя скорость.

От мощного удара оба транспортных средства вылетели на тротуар. Машины протаранили опору линии электропередачи и врезались в стену здания. От полученных травм погибли девушки-фельдшеры. Обоих водителей и ещё двоих пассажиров внедорожника госпитализировали. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.