Песков рассказал о нежелании реагировать на каждое заявление по Украине

В Кремле призвали набраться терпения в вопросе урегулирования украинского кризиса. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, предложений от США по этому вопросу пока нет.

По его словам, из Вашингтона звучит очень много различных заявлений, которые буквально через день меняются или вовсе опровергаются. В Москве "нет желания реагировать на каждое такое сообщение" (цитата по ТАСС).

Так Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать высказывание спецпосланника США по Украине и России Кита Келлога. Ранее тот заявил, что президент США Дональд Трамп хочет "остановить кровопролитие" до начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Представитель Кремля добавил, что конфликт на Украине должен урегулироваться в результате переговоров.