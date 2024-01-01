"Это может показаться ненормальным": Анджелина Джоли сделала признание о 18-летней дочери Шайло

Анджелина Джоли появилась на красной дорожке в Санта-Барбаре и была неожиданно разговорчива. Звезда фильма "Мария" рассказала о взрослели своих детей.

По словам 49-летней актрисы, ее дочь Шайло, за которой особо пристально следят папарацци, испытывает неприязнь к Голливуду. Девочка с рождения находилась под прицелом камер и теперь мечтает о тихой жизни вдали от съемочных площадок.

"Моим детям не нравится жизнь знаменитостей. Они не хотят быть в этом замешаны. Особенно Шайло это ненавидит. Это может показаться ненормальным. Это глупо, на самом деле", — призналась Джоли.

При этом Анджелина уверяет, что она не вмешивается в выбор наследников и никогда не отговаривала детей от актерской профессии. Более того, Джоли была бы рада, если бы хоть один из ее отпрысков связал свою жизнь с кино. "Им это неинтересно. Некоторые из них танцуют, некоторые рисуют, некоторые любят театр, но никто из них не мечтает оказаться на экране", — рассказала звезда Голливуда.

Напомни, что у Анджелины Джоди шестеро детей — приемные Мэддокс, Пакс, Захара и родные Шайло, Нокс, Вивьен. Под самый занавес 2024 года актриса официально расторгла брак с Брэдом Питом, отцом ее биологических наследников. Судебные тяжбы супругов длились восемь лет, пишет Page Six.