Данила Дунаев из "Теста на беременность" ушел из кино и берет по 800 рублей за приват

Поклонники "Тест на беременность" обожали Данилу Дунаева, в сериале он сыграл Руслана Базанова. Красавец-мужчина покорил не одно женское сердце, а потом внезапно исчез из ленты. Оказывается, в жизни Данилы произошли невероятные перемены и он бросил актерскую карьеру.

Весь третий сезон зрительницы с нетерпением ждали, когда же герой Данилы Дунаева вернется в сериал. Но их надежды не оправдались. В последней серии стало понятно, что режиссер вывел Руслана Базанова из этой истории, а значит Дунаев уже не вернется в "Тест на беременность".

Оставался открытым вопрос, почему Данила решил закончить с сериалом: занялся он новым проектом или на съемочной площадке произошел скандал. Но все оказалось куда интереснее. Дунаева увлекла новая профессия. Первое образование артист получил в МАИ, он изучал социальную психологию. Но в какой-то момент решил, что кинематограф ему ближе и принялся покорят театральные вузы, пишет News.ru.

Но, видимо, интерес к психологии у Данилы не пропал, теперь он психолог или коуч. Точную направленность новой деятельности артиста понять сложно. В своих соцсетях он продает курсы по психологии, а за 800 рублей предлагает платную подписку. За эти деньги Данила обещает отвечать на вопросы – "сколь угодно длинные и подробные", а также в платном, "приватном" как его называет Дунаев, канале будут лекции в записи.

После ухода из кино Данила очень похудел и стал выглядит старше своих лет. Артист отрастил бороду, но выглядит очень неухоженно, он явно перестал следить за собой. Сейчас в нем трудно узнать красавчика Базанова.