Минобороны России сообщило, что за минувшую неделю потери ВСУ составили до 10435 человек.

Уточняется, что за неделю ВС России нанесли восемь групповых ударов по военным объектам на Украине. В период с 1 по 7 февраля освобождены населенные пункты Новомлынск, Крымское, Барановка, Дружба, в плен сдались 19 украинских военных.

Кроме того, стало известно, что средствами ПВО за указанный период сбиты шесть управляемых авиабомб Hammer, 41 снаряд РСЗО HIMARS, украинский Су-27.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки "Север" сорвали попытку контрнаступления ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области.