Потери украинских войск за неделю составили больше 10 тысяч человек

Минобороны России сообщило, что за минувшую неделю потери ВСУ составили до 10435 человек.

Уточняется, что за неделю ВС России нанесли восемь групповых ударов по военным объектам на Украине. В период с 1 по 7 февраля освобождены населенные пункты Новомлынск, Крымское, Барановка, Дружба, в плен сдались 19 украинских военных.

Кроме того, стало известно, что средствами ПВО за указанный период сбиты шесть управляемых авиабомб Hammer, 41 снаряд РСЗО HIMARS, украинский Су-27.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки "Север" сорвали попытку контрнаступления ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. 