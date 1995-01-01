Звездно-полосатые человечки: американцы наконец-то связались с инопланетянами

Пока ученые пытаются найти ответ на извечный вопрос "А есть ли жизнь на Марсе?!", ЦРУ давно эту загадку, оказывается, разгадало. Если быть точным - 22 мая 1984 года в 10 часов 9 минут по восточному времени. Специалисты получили однозначный ответ "да".

Американские спецслужбы, конечно, легких путей не искали. Зачем снаряжать целую космическую Одиссею, когда на "красную планету" достаточно просто отправить человека. Ну как человека... Его астральную проекцию. И не какую-нибудь киношную, а самую что ни на есть настоящую! И ладно бы только в пространстве путешествовали, но ведь и во времени – примерно на миллион лет до нашей эры. И это не научно-фантастический роман, а рассекреченный отчет ЦРУ о проекте "Звездные врата".

"В отчете утверждается, что объект эксперимента был доставлен на планету в указанный год и сообщил о гигантской пирамиде и очень большой дороге с монументом, похожим на те, что были известны древним египтянам на Земле. Затем видение сместилось к популяции очень больших людей, ищущих новое место для жизни, поскольку их окружающая среда была испорчена", - пишет Daily Mail.

Вывод следующий - обители Марса были высокого роста. Они строили что-то отдаленно напоминающее египетские пирамиды. А когда условия на "красной планете" стали совсем уж невыносимые, марсиане вынуждены были релоцироваться. Причем не исключено, что на Землю.

Писали ведь о трехметровых скелетах. Правда, большинство таких сообщений на поверку оказалось низкопробными газетными "утками". А останки принадлежали либо очень высоким людям, либо представителям тупиковой ветви эволюции. Впрочем, и серьезных исследований никогда не проводили. Ведь почти все гигантские скелеты загадочным образом исчезли.

Немало вопросов и к тем самым марсианским пирамидам. Появилось, например, фото поверхности "красной планеты", сделанное спутником NASA на этой неделе. Ранее на Землю уже передавали подобные изображения. В природе идеальных квадратных форм практически не встречается. А значит, "квадратура Марса" вполне может оказаться остатками тех самых пирамид, которые строили гиганты. А спустя миллион лет в осознанном сне увидел участник программы ЦРУ "Звездные врата" Джозеф Мак-Монигл.

"Я просто спал в промышленном кубе в лаборатории доктора Монро. Он учил меня методикам по выходу из тела", - рассказал он.

Доктор Роберт Аллен Монро – американский радиоинженер, который использовал волны для стимуляции мозговой активности. Они якобы позволяли испытуемым ментально бороздить просторы мироздания во сне. Эксперимент проводили в штате Мэриленд в рамках того самого секретного проекта "Звездные врата" в самый разгар Холодной войны. Противостояли тогда две сверхдержавы по всем фронтам.

"Проект "Звездные врата" был новым оружием правительства США против Советского Союза, направленным на создание шпионов, способных читать мысли и проникать в умы врагов", - продолжает Daily Mail.

Набирали экстрасенсов и медиумов по всей стране. Сложные испытания, как бы сейчас сказали кастинги, и совсем не тривиальная задача. В изменённом состоянии сознания чего только экстрасенсы и медиумы не наговорили. Они выслеживали беглых преступников и искали заложников, похищенных террористическими исламскими группировками. Проект неожиданно для всех прикрыли в 1995-м. Но лишь только потому, что он устарел. И уже не выдерживал конкуренции с иными программами - "Лодкой желаний", "Космическим пламенем", "Центральным переулком" и множеством других.

"Я думаю, американцы вправе знать, что правительство располагает гигантским массивом данных о существовании НЛО. Есть видео и фотографии, данные с различных датчиков", - заявил американский эколог Майк Шелленбергер.

А еще переговоры пилотов американских ВВС, наблюдавших в небе нечто. Ведь на смену "Звездным вратам" пришло "Безупречное созвездие". Эту программу якобы курировал уже Пентагон. Ее главной задаче был сбор информации об НЛО. Шум подняли такой, что даже в Конгрессе устроили специальные слушания. Главный вопрос - было ли какое-либо общение с внеземной формой разума? То ли было, а то ли не было. Непонятно. А если и было, то смотря в каком смысле. А главное - зачем? И к чему всем нам теперь готовиться?

Есть, например, версия, что инопланетяне, как старшие братья, приглядывают за нами откуда-то из далеких галактик. Чтобы чего не натворили. Homo sapiens для них как дети со спичками – постоянные распри и войны. Отвлечешься на минуту и…беда! Так было, например, 15 сентября 1964-го, следует из отчета офицеров ВВС США, которые просматривали некие файлы с испытания ядерных боеголовок. Тогда все пошло не по сценарию учений: "Они утверждают, что на видео запечатлен летательный аппарат в форме блюдца, кружащий над невооруженной фиктивной боеголовкой вскоре после того, как она отделилась от ракетного ускорителя Atlas. Затем объект выстрелил в нее четырьмя лучами света и вывел боеголовку из строя. Два дня спустя двое агентов ЦРУ в штатском конфисковали отснятый материал и поклялись хранить его в тайне".

Еще бы! Ведь человек по такой логике не венец творения, а всего лишь несносный и надоедливый "анфан терибль", создающий проблемы другим обитателям Вселенной. Не зря ведь и вездесущие "Симпсоны" в этом году предсказали контакт с внеземным разумом. Только этого нам сейчас не хватало.

Очень интересно, но совершенно ничего непонятно. В том числе и почему США на протяжении десятилетий уделяют НЛО такое внимание. Или делают вид, что уделяют.

"Просто решили очередную космическую гонку устроить. Они все еще мыслят в логике Бжезинского - что есть постоянное соревнование. Так они нам в свое время "Звёздные войны" устроили. Которые для американского бюджета были проблемой, а для нас катастрофой. Трамп - нахрапистый дядя, собирается всё все под себя подмять. И на него ориентированные конгрессмены мыслят по такой-же логике. А вдруг действительно будут "звездные врата" и на всех концах Вселенной будет полосатый флаг. Не получится, - тоже ничего, переживем", - указал политолог Дмитрий Журавлев.

Проект "Космические врата", например, подобно фениксу переродился. И то уже не пресловутая охота за зелеными человечками, а новый глобальный вызов - искусственный интеллект. Ведь тот, кто сможет установить на него монополию, станет править миром.

Что ж, голливудское кино теперь все труднее отличить от реальности.