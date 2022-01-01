Перезвони сам: как защититься от мошенников

На скамье подсудимых - Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Анжела Цырульникова. Они уже провели два месяца в СИЗО, но расследование их дела о мошенничестве еще не завершено, и срок содержания под стражей продлили. Ничего святого не осталось у этой троицы. Они чуть была не сделали бомжом народную артистку, любимицу миллионов.

Согласно материалам уголовного дела подозреваемые несколько месяцев общались с певицей Ларисой Долиной. Она перевела миллиона на так называемый безопасный счет и даже продала квартиру в центре Москвы. И вырученные деньги тоже отдала. Общий ущерб - почти 200 миллионов рублей, большая часть из которых ушла организаторам на Украину. Задержаны исполнители - так считает следствие.

200 миллионов от Долиной - это далеко не рекорд. Пенсионерка из Самары передала телефонным мошенникам 350 миллионов рублей и 800 тысяч долларов. Общий ущерб - почти в полмиллиарда. Но это не обычная пенсионерка. По данным следствия - Ольга Серова. Сейчас ей 71 год. А когда была помоложе, женщина занимала руководящие посты в администрации региона и была даже помощницей губернатора. По имеющимся данным в одном из банков, где пенсионерка снимала наличные, сотрудники несколько часов уговаривали ее не делать этого. Но все тщетно. У следователей сейчас вопросов очень много. Кто обманул доверчивую пенсионерку? И откуда у бывшей чиновницы такие счета в банках?

В Волгограде задержаны шестеро участников преступной группы, которые организовали работу крупного колл-центра. Обзванивали пенсионеров, представлялись сотрудниками различных государственных ведомств. Заявляли, что люди могут получить компенсацию за ранее приобретенные лекарственные препараты. Для этого нужно просто оплатить небольшую комиссию, налоговый сбор, страховку. И люди деньги переводили. Жертвами стали жители различных регионов России.

В Новосибирске закончено расследование аналогичного уголовного дела. Местный житель организовал работу пяти колл-центров. Операторы звонили жертвам и представлялись сотрудниками банков. Предлагали выдать кредиты на очень выгодных условиях, от которых просто нельзя было отказаться. За оформление несуществующих займов убеждали перевести комиссию. От действий злоумышленников пострадали порядка 300 человек, которым причинен ущерб на сумму свыше 16 миллионов рублей.

В Нижегородской области оперативники, расследуя дело о дистанционном хищении более полумиллиона рублей, установили местоположение сим-карты подозреваемого. При обыске выяснилось, что в одной из квартир располагалось оборудование для подмены телефонных номеров. С его помощью звонок из-за рубежа отображался как российский. Установлено, что задержанный обеспечивал работу этого аппаратно-программного комплекса. Изъяты компьютерная техника, 20 так называемых сим-боксов и более 13 тысяч сим-карт различных операторов сотовой связи, в том числе зарубежных.

Как не стать жертвой мошенника? На этой неделе прошел онлайн -семинар под таким названием. Организаторы - департамент информационных технологий и столичная полиция. Смотреть могли все бесплатно и без СМС.

"Потери колоссальные. Но так устроен наш мозг, что когда эмоция сильно зашкаливает, лимбическая система передает сигнал в мозг быстрее, чем включается рациональная часть, чем включается логика. И мы на этой эмоциональности начинаем совершать какие-то действия", - объяснила психолог Екатерина Выборнова.

На портале "Перезвони сам" аналогичные конференции проходят уже несколько лет. И вот IT-специалисты начали тестирование электронного помощника, способного выводить мошенников на чистую воду.

"Мы запустили бесплатный инструмент, который помогает проверять текстовые и аудиосообщения на предмет признаков мошенничества. Это телеграм-бот. Называется он "Стоп-фейк", работает в рамках проекта "Перезвони сам". Появляются новые виды мошенничества: дипфейки, записи синтезированной речи, которая направляется пользователю под видом друга, родственника", - рассказала Валентина Шилина, руководитель проекта "Перезвони сам" департамента информационных технологий г. Москвы.

Обратиться к боту можно с официальной страницы проекта "Перезвони сам". Загрузить, например, запись разговора с предполагаемыми мошенниками или собственный пересказ всего общения. Вот один из таких примеров: "Мне позвонили и сказали, что это мой мобильный оператор, у меня заканчивается срок действия договора и что для продления мне надо сообщить необходимую информацию, что я являюсь владельцем номера телефона. Система говорит: вероятность того, что это мошенничество - 80 процентов".

Разработчики просят обратить внимание: мнение бота - это отнюдь не истина, а всего лишь вспомогательный инструмент.

"Моим родителям, которые давно на пенсии и очень ответственно подходят к оплате коммунальных услуг, на телефон пришло СМС от абонента "Жилищник". В сообщении говорилось, что якобы имеется долг в размере более чем шести с половиной тысяч рублей, документы по которому уже переданы в службу судебных приставов для ареста счетов. В качестве обратной связи указан мобильный номер телефона и адрес электронной почты", - рассказал политический обозреватель Дмитрий Гусев.

Скриншот с экрана телефона загружаем в чат-бот, который умеет читать как напечатанные слова, так и слова с картинки. В данном случае бот говорит о том, что с вероятностью 80 процентов сообщение отправлено мошенниками. И также делает акцент на признаки, которые были указаны в этом сообщении: несанкционированное подтверждение данных или же несоответствие отправителя заявленному сервису.

Над вариантами обмана доверчивых граждан работают преступники самой разной квалификации. "Вам звонят из службы безопасности банка" до сих пор в тренде. А ещё хакеры могут похитить данные банковской карты при помощи NFC модуля смартфона. Сначала по телефону убеждают жертву установить программное обеспечение, якобы способное защитить пользователя от утечки данных через интернет. Названия могут быть очень пафосными: сертификат безопасности или защита карт от Центробанка. Уже выявлено более 100 уникальных образцов ПО. Когда программа установлена, она предлагает человеку пройти верификацию, приложив банковскую карту к модулю смартфона. После этого все данные уходят к преступникам.

Статистики дистанционных краж денег по началу года пока нет. Но вот, например, за год прошлый только в первом квартале мошенники стали богаче на более чем 4 миллиарда рублей - это официальные данные Центробанка России. Еще четыре миллиарда взяли в кредит и отдали мошенникам в период с четвертого квартала 2022 года по третий квартал 2023 года. По этой причине в Госдуму внесли законопроект о так называемом "периоде охлаждения", согласно которому при кредите от 50 до 200 тысяч рублей деньги можно будет забрать не раньше, чем через четыре часа после одобрения заявки. Для сумм свыше 200 тысяч - через 48 часов. Предполагается, что за это время жертва может одуматься и избежать обмана. Но самое главное, что точно помешает мошенникам и о чем говорилось множество раз, - это собственные внимательность и осторожность.