Вопросы мирового господства: Ялтинской конференции - 80 лет

Не должно быть никакого тумана, а серьезные вопросы не стоит обсуждать в стране, где мужчины ходят в юбках. Так, по легенде, Сталин отреагировал на предложение Черчилля встретиться в Шотландии. Варианты в средиземноморском регионе Москва тоже отклонила. Генералиссимус не мог покинуть страну в период решающих боев. Выход нашел советник Рузвельта. Гари Гопкинс предложил черноморское побережье. Склонный к символизму Черчилль тут же подобрал кодовое название "Аргонавт". Рузвельт пафосно поддержал – мол англосаксы прямые потомки греков. Но все было куда прозаичнее - союзники отправлялись к берегам Колхиды за "золотым руном", которым тогда была поддержка Москвы.

"Англичане сами говорили о том, что они едут сюда, в Крым, на южный берег Крыма, для того, чтобы просить у Сталина больше, чем они могут дать взамен. Те же американцы, что им важно было? Это Дальний Восток, это война против Японии", - объяснил Александр Оранский, научный сотрудник Ливадийского дворца-музея.

Сталин на аэродром не приехал. Как вспоминал главком ВМФ адмирал Кузнецов, это был намек, что союзники тоже не спешили с открытием второго фронта, а сейчас их помощь уже не нужна. Свою мощь Советский Союз продемонстрировал и при подготовке конференции. Рузвельт и Черчилль увидели на контрасте разрушенный войной полуостров и восстановленную Ялту. Всего за месяц дворцы оборудовали электростанциями, провели отопление, воссоздали интерьеры. Немцы, отступая, вывозили все, вплоть до дверных ручек, поэтому в Крым пришлось отправить более полутора тысяч товарных вагонов.

"Пришлось везти электронику, стройматериалы, предметы искусства, картины, мебель, провиант. Ливадийский дворец обставлялся мебелью из московской гостиницы "Метрополь". И надо сказать, что Рузвельту в общем-то все понравилось, все было ему здесь достаточно комфортно. Он с собой взял походную кровать, которую возил в путешествия, но ей так и не воспользовался", - рассказала Екатерина Матешко, старший научный сотрудник Ливадийского дворца-музея.

Это было не просто гостеприимство, а показатель возможностей страны и маленькие дипломатические хитрости. Например, американцев разместили в Ливадийском дворце, где проходили пленарные заседания. Протокол нарушили, чтобы минимизировать передвижения Рузвельта. Он был прикован к инвалидной коляске. За подготовкой следила дочь посла США в СССР – учитывались все пожелания.

"Кэтлин Гарриман, судя по всему, была весьма дотошной дамой, и, в частности, по ее требованию пять раз перекрашивали ванну для американского президента. Для того, чтобы добиться идеального цвета морской волны", - добавила Матешко.

Черчилля поселили в Воронцовском дворце. Особняк, построенный по проекту Эдварда Блора, придворного архитектора королевы Виктории, поразил премьера. Он чувствовал себя дома. А еще чопорному аристократу напомнили о родстве с сестрой графа Воронцова. Она была замужем за дальним родственником Черчилля – Гербертом Пемброком. Его портрет повесили в парадной столовой. Не забыли и про любовь британцев к чаепитию.

"Когда кто-то из членов делегации Великобритании отметил, что не хватает лимонных корочек в чае, на следующий день в холле, в вестибюле парадном уже стояло лимонное дерево. Как пишет Черчилль, отягощенное плодами", - отметил Константин Касперович, заместитель директора ГАУК РК "Алупкинский музей-заповедник".

Поражали и беспрецедентные меры безопасности. Место проведения конференции защищали двойным кольцом охраны, в ночное время добавлялось третье.

"Вспоминала дочь Черчилля Сара. Она увидела, что когда они переезжали по автодороге, буквально через каждые 100-150 метров стоял постовой солдат. И при этом удивилась, что очень много женщин в форме", - поведал Александр Оранский, научный сотрудник Ливадийского дворца-музея.

Перед конференцией были задержаны агенты противника с заданием передавать сводки погоды. Явно для координации немецкой авиации. Шпионов перевербовали и использовали в радиоигре. Берлин получал дезинформацию – в Крыму низкая облачность и безостановочно идет снег. Флот контролировал всю акваторию Черного моря до Турецкого берега. Ялту, Севастополь и аэродром Саки прикрывали сотни зенитных орудий и более 300 истребителей. Для советской делегации на всякий случай оборудовали бомбоубежище и установили связь с фронтами.

Сталин выбрал для своей резиденции Юсуповский дворец. Скромный, но стратегически удачно расположенный прямо между Ливадией и Алупкой. То есть иностранные делегации не могли встречаться друг с другом без ведома советской. А вот Сталин, напротив, успевал приехать в Ливадию чуть раньше Черчилля и, что называется, на ногах переговорить с Рузвельтом, настроить его на нужный лад.

Переговоры длились восемь дней. Стороны были далеки от компромиссов. Обсуждая будущее Германии, англичане и американцы неожиданно заговорили об оккупационных зонах для Франции, Голландии и Бельгии. У британцев были планы вновь противопоставить немцев русским. Поэтому Черчилль не хотел больших репараций и огласил принцип - каждому по потребностям, а от Германии по ее силам. Сталин парировал - каждому по заслугам. И предложил взыскать 20 миллиардов, половину в пользу Москвы. Заместитель наркома иностранных дел Майский вспоминал – сумма поразила Рузвельта: "Он воскликнул: "Вы удивили меня своей скромностью: ведь у вас огромные потери и разрушения. Я ожидал, что вы потребуете по крайней мере 50 миллиардов долларов". "Я охотно потребовал бы 100 миллиардов, если бы это было реально. Но мы, советские люди, не увлекаемся беспочвенными фантазиями".

Зато Лондон много фантазировал, особенно по поводу Польши. Ей уделили четверть времени от всех обсуждений. Для Черчилля это был вопрос чести – он обещал вернуть в Варшаву польское правительство в изгнании. Естественно, пробританское. Для Сталина это был "вопрос жизни и смерти". Польша дважды была коридором вторжения в Россию. Москва собиралась его закрыть, создав надежного союзника. Сталин не пошел на уступки и в вопросе границ. Англичане хотели, чтобы Западная Украина и Белоруссия вернулись Польше. Черчилль якобы сказал, что Львов никогда не был русским. На что Сталин парировал – зато Варшава была. И настоял на сохранении линии Керзона.

Когда кабинетная дипломатия заходила в тупик, стороны переходили к банкетной. Русское хлебосольство должно было сгладить острые углы.

"За время проведения конференции было съедено по полтонны сливочного масла, икры, сыра, 1 тонна 120 килограмм мяса, около шести тонн овощей. Было припасено 5000 бутылок вина, чуть больше водки, 1000 бутылок коньяка, 6000 бутылок пива, так что, в общем, гостей старались баловать, но что касается самих американцев, для них русская еда была тяжеловата, им было тяжело есть на завтрак пирожки с икрой", - рассказала Матешко.

Западные историки сходятся во мнении: Ялтинская конференция - триумф советской дипломатии. Договариваясь о создании ООН, Сталин настоял, чтобы в Генеральной Ассамблее предоставили отдельные места Украине и Белоруссии. Сферы влияния на Балканах прошли между Грецией и Югославией. Был создан пояс безопасности из дружественных или нейтральных стран в Восточной и Центральной Европе. А в обмен на вступление в войну с Японией Москва возвращала себе Сахалин, Курилы, базу в Порт-Артуре и влияние в Азии. Западные лидеры не просто учитывали мнение Советского Союза, а шли на серьезные уступки.

"Они просто понимали, что в данной конкретной ситуации нужно искать точки соприкосновения. Тем более об этом думали Рузвельт и Черчилль. Почему? Да потому что их войска стояли в 500 километрах от Берлина, а наши - в 60-ти, то есть они практически выступали просителями", - указала Ирина Агишева, заведующая отделом "История Великой Отечественной войны" Музея обороны Севастополя.

Перед отъездом Черчилль поехал на экскурсию по местам Крымской войны - Балаклавская долина, где погибли сотни британских аристократов в ходе атаки легкой кавалерии, и английское кладбище. Премьер удивился тому, как бережно русские относятся к могилам своих врагов. Рузвельт по-настоящему влюбился в Ливадию и даже попросил продать ему дворец. Он хотел вернуться в Крым после войны. Но через два месяца президент умер. Как потом скажут, его умения находить золотую середину не хватило, чтобы удержать Черчилля от развязывания Холодной войны. А в 90-е Запад и вовсе наплевал на основы ялтинского миропорядка. Бомбардировки Югославии, нарушение принципа нерушимости границ, безудержное расширение НАТО, вмешательство во внутренние дела других стран. И как итог – глобальная дестабилизация и новый конфликт в Европе, в который втянут весь Запад.

Настало время вновь искать компромиссы ради всеобщей безопасности. Но для США это значит отказаться от своей мнимой гегемонии. Вроде бы Вашингтон в последние несколько дней посылает сигналы о том, что готов говорить о многополярном мире. Вопрос, насколько серьезны намерения вернуться к принципам, которые были прописаны в Ялтинском коммюнике 80 лет назад, чтобы "все люди во всех странах могли бы жить всю свою жизнь, не зная ни страха, ни нужды".