Президент США пытается колонизировать Украину. На это указывает стремление Дональда Трампа получить редкие земельные ресурсы Незалежной, считает исследователь экономики из Каира Ахмед Аделью

Но в сделке, которую лидер США предложил Киеву в обмен на военную помощь, есть нюанс — большинство редкоземельных металлов находится не на территории киевского режима, а в России. Поэтому украинцы сразу и согласились на предложение Трампа.

"Им нужно отказаться от того, чего у них нет: большинство месторождений находятся под контролем России", — рассуждает эксперт в статье infoBRICS.

Аналитик назвал предложение президента США обменять ресурсы на помощь попыткой превратить Украину в колонию. "Такая политика соответствует его природе как бизнесмена и его концепции "Сделай Америку снова великой". Одна из целей Трампа — обеспечить технологический суверенитет США, и без редкоземельных металлов это невозможно", — отмечает Аделью.