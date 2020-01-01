Анна Asti рассталась с мужем? Официальный комментарий

Сегодня, 7 февраля, ряд СМИ распространил новость о том, что якобы популярная певица Анна Asti рассталась со своим супругом, который еще и по совместительству ее директор, Станиславом Юркиным. Отмечалось, что пара пока не подала документы на развод и продолжает работать вместе.

Тогда телеграм-канал Peopletalk связался с официальным представителем исполнительницы, чтобы выяснить, правдива ли эта информация. Помощник Анны опроверг новость о ее расставании с мужем.

Ранее артистка и ее супруг оказались в центре скандала. Интимные фотографии певицы попали в Сеть, поднялась шумиха. В результате Анне пришлось выступить с официальным объяснением. Как рассказала исполнительница, она стала жертвой мошенников, которые взломали ее телефон и украли оттуда информацию личного характера. Более того, преступники стали шантажировать Анну. В итоге она была вынуждена заговорить после того, как ее интимные кадры стали достоянием общественности.

Напомним, Анна Asti и Станислав Юркин поженились в 2020 году. Общих детей у пары пока нет.