В аэропорт в Сухуме прилетел первый за 30 лет самолет из России

Россияне смогут попасть в Абхазию из Москвы прямыми рейсами. Регулярные перелеты начнут в мае.

7 февраля состоялся тестовый перелет Москва — Сухум. Лайнер из московского аэропорта "Внуково" успешно совершил посадку в Абхазии. Это первый более чем за 30 лет дальний рейс в аэропорт Сухума.

Борт приземлился в Абхазии примерно в 13:30 по московскому времени. Полет прошел в тестовом режиме.

Отметим, что аэропорт находится в 18 километрах от Сухума, рядом с селом Дранда. В высокий сезон воздушная гавань может принимать до 5 тысяч пассажиров в сутки. Но аэропорт был закрыт в 1993 году.