"Аж глаз начал дергаться": ведущая Кудрявцева ответила на обвинения в рукоприкладстве

В Сети появилась информация, что якобы Лера Кудрявцева накинулась с кулаками на няню при маленькой дочке. Новость сообщила якобы та самая пострадавшая от рук популярной ведущей женщина. Сама Лера Кудрявцева оперативно отреагировала на слова о рукоприкладстве. В своем официальном телеграм-канале известная ведущая опровергла эту информацию и пригрозила судом тем, кто распространил ее.

"1. При ребенке я никогда не ругаюсь. 2. Нянь я своих очень люблю и ценю (так было всегда). 3. Я даже голос не повышаю никогда, ни на ребенка, ни уж тем более на людей, которые со мной работают", - подчеркнула Кудрявцева.

Телеведущая дала понять, что в шоке от распространившейся информации. "У меня аж глаз начал дергаться", - призналась она.

Кроме того, Лера Кудрявцева опубликовала скрины нескольких изданий, растиражировавших эту новость. "Ждите исков и судов, господа нехорошие!" - пригрозила телеведущая.