"Уйдут сотни миллионов": Пугачевой придется продать разваливающийся замок с большой скидкой

Любимый замок Аллы Борисовны в подмосковной деревне Грязь разрушается. Здание после бегства хозяйки из России покрылось ржавчиной и плесенью, а кирпичная кладка начала отваливаться.

Некоторое время Пугачева пыталась продать дом. Артистка просила за замок с приличным земельным участком миллиард рублей. Но покупатель так и не нашелся.

Теперь же, по мнению экспертов, Алле Борисовне точно придется снизить цену. Ремонт дома обойдется в круглую сумму, и проще сделать скидку, чем вкладывать эти деньги в разрушающееся строение.

"Реставрация и ремонт такого огромного здания могут обойтись в десятки, если не в сотни миллионов. Возможно, рациональнее продать замок дешевле заявленной цены, но без ремонта. А будущий владелец сделает ремонт по своему желанию и под себя", — пояснил риелтор Евгений Яшенков.

Напомним, что в особняке Пугачевой шесть этажей. Общая площадь дома 2467 квадратных метров. Замок стоит без хозяев уже почти три года. Алла Борисовна и ее признанный иноагентом муж Максим Галкин покинули Россию вскоре после начала СВО, пишет Ura.Ru.