Сергей Собянин: Главархив показал уникальные зимние фото прошлого века

Ко Дню зимних видов спорта в России Главархив показал уникальные фото прошлого века. На снимках, сделанных в разных парках столицы, видно, как граждане катаются на коньках, играют в хоккей и просто прогуливаются по дорожкам.

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что первый каток в городе появился в 1860-х годах на улице Петровке, а лыжные спортивные сообщества заработали с конца 1890-х годов.

В СССР лыжные прогулки стали массовым и культовым видом спорта. Жители катались, сдавали нормы ГТО и даже коллекционировали лыжи.

А меж тем в Москве успешно проходит проект "Зима в Москве" (пусть и без снега).

К слову, москвичи в этом сезоне все-таки дождутся метелей и снегопадов. Настоящая зима, хоть и с опозданием, придет в столицу. Город засыпает снегом на Масленицу. В ближайшие же дни москвичам стоит одеваться теплее, в городе ожидается "умеренный морозец", но похолодание будет краткосрочным, после выходных температура снова начнет повышаться.