В результате активных наступательных действий подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 Армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр" освобожден город Дзержинск ДНР, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Отметим, что за минувшую неделю потери ВСУ составили до 10435 человек. Кроме того, за неделю ВС России нанесли восемь групповых ударов по военным объектам на Украине. В период с 1 по 7 февраля освобождены населенные пункты Новомлынск, Крымское, Барановка, Дружба и вот теперь Дзержинск, в плен сдались 19 украинских военных.

Также стало известно, что средствами ПВО за указанный период сбиты шесть управляемых авиабомб Hammer, 41 снаряд РСЗО HIMARS, украинский Су-27.

Меж тем Основа ядерного щита России - легендарные ракетные комплексы "Ярс", внушающие страх недружественным странам - вышли на маршруты боевого патрулирования.