Школьникам в научном институте "Роснефти" рассказали о профессии геолога

О современной геологии как науке и ее возможностях школьникам рассказывают ученые уфимского научного института "Роснефти". Этот проект "Движения первых" так и называется: "В гостях у ученого".

"Специалисты института "РН-БашНИПИнефть" активно вовлекают молодежь в науку, в геологию. Наша задача через такие мероприятия показать, что геология очень интересная и современная научная дисциплина. И, конечно же, мы ждем талантливых ребят у нас в научном институте, в нашей компании для совместной работы и новых геологических открытий", - отметил Исхак Фархутдинов, главный менеджер управления развития информационных технологий "РН-БашНИПИнефть", вице-президент Российского геологического общества.

Школьники узнали, как в лабораториях исследуют горные породы, приняли участие в викторине, поработали с микроскопами и даже подержали в руках уникальные камни и минералы возрастом сотни миллионов лет.

"Ребята, которые посещали данные лекции и мастер-классы, писали уже грантовые проекты, у детей появляются свои идеи, нам важно рассказать, что наука - это интересно, наука - это круто", - говорит Камиль Нураев, главный специалист по организации работы проекта "Движение первых" г. Уфы.

Специалисты "Роснефти" проводят научные изыскания в Арктике и Мировом океане, добывают нефть в самых сложных условиях, на суше и в воде. В этом им помогают современные цифровые продукты, которые разрабатывают в институте "РН-БашНИПИнефть". Искусственный интеллект анализирует миллионы гигабайт данных, а затем на их основе строит 3Д-модели, которые прогнозируют события на глубине нескольких километров.

"Решили рассказать о своих ученых, о том, чем мы занимаемся, о том, как можно развиваться в науке и как можно развиваться в компании "Роснефть", которая является лидером в нефтегазовой отрасли. И каким образом можно свои навыки применить в будущем в нашей профессии", - уточнил Михаил Рязанцев, генеральный директор "РН-БашНИПИнефть".

Институт "РН-БашНИПИнефть" проводит лекции не только для детей, но и для взрослых.