С санкциями справились: о чем Мишустин докладывал Путину

Результаты развития отечественной экономики оказались даже лучше ожидаемых. Таковы свежие данные Росстата, на них и опирается Михаил Мишустин, докладывая в Кремле президенту.

Владимир Путин: Недавно с вами занимались вместе с коллегами из экономического блока оценкой текущей экономической ситуации. Знаю, что у вас есть последние данные, да? Мишустин: Да, как раз Росстат представил их первую оценку. По ней российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1 процента, то есть больше на 0,2 процента, чем то, что было в официальном прогнозе, это выше ожиданий. И вот в результате уточнения мы получили номинальный размер ВВП, это исторический максимум в стране – 200 триллионов рублей за 2024 год.

Локомотивом стали обрабатывающие производства. В целом, говорит Мишустин, российская экономика становится более технологичной. И это несмотря на западные санкции.

Мишустин: Экономика страны справилась успешно с беспрецедентным санкционным давлением – в отличие от многих стран, которые сами вводили против нас санкции. В ряде случаев ситуация там близка к стагнации. Путин: У нас темпы экономического роста оказались не только выше наших собственных прогнозов, но и выше мировых. И выше чем аналогичные показатели в так называемых развитых экономиках. Ну вот насколько я вижу по официальной статистике США 2,8 процента, тоже хороший показатель, в Еврозоне, конечно, все скромнее. Во франции - 1,1, а в ФРГ - вообще минус 0,2. Ну, есть проблемы, они мы знаем с чем связаны. Сейчас не о них речь, а о нас.

Главным вызовом Владимир Путин называет инфляцию. Правительству совместно с Банком России необходимо перейти к очень ответственной бюджетной и макроэкономической политике.

Путин: Задача на текущий год - выйти на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции. У нас по году 9,5 процента, а на 3 февраля это было уже 9,9 процента. И это вызов для нас, мы должны предпринять все необходимое для того, чтобы у нас рост был сбалансированным.

При этом, отмечает уже премьер-министр, выросли реальные доходы населения. Так, что инфляция не смогла их полностью "съесть".

Мишустин: Реальные денежные доходы населения увеличились на 8,4 процента, что превысило прогноз. А реальная зарплата - вот сейчас за 11 месяцев - плюс 8,7 процента. То есть реально это означает, что люди получили больше. Здесь инфляция не смогла, скажем так, уменьшить доходы населения. Еще один важный показатель - это уровень безработицы, она в целом не превышала 2,5 процента за год. Сейчас 2,3.

Владимир Путин уверен: сейчас будет крайне полезно обратиться к опыту борьбы с последствиями пандемии коронавируса, когда правительство эффективно работало в тесной кооперации с представителями отраслей и оказывало бизнесу целевую поддержку. Еще одним важным направлением должно стать развитие экономики предложения.

Путин: Нам нужно менять структуру этого роста. Уже говорил о том, что важно повсеместно, во всех регионах создавать новые предприятия, новые рабочие места. И работа на этих предприятиях, конечно, должна быть основана на современных принципах и управления, и технологической базе. Брать отовсюду все самое лучшее. И на этой базе повышать производительность труда. Вот это ключевая задача.

В самое ближайшее время президент ждет от правительства комплексного плана по поддержанию структурных изменений в экономике. На его основе как раз и предполагают достичь сбалансированного и - главное - качественного роста.