На Украине песню "Сигма бой" назвали частью информационной войны Кремля

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины назвал "вирусную" российскую композицию "Сигма-бой" инструментом информационной войны Кремля, признав при этом, что хит привлек внимание юного поколения далеко за пределами России.

"На первый взгляд, это обычный трендовый трек, но на самом деле он является частью более широкой информационной войны. Россия уже давно использует музыку как инструмент soft power, закрепляя через нее свои нарративы и культурное влияние", - сообщается в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации при Совбезе Украины.

Ранее православное общественное движение "Сорок Сороков" обратилось в Генпрокуратуру России с просьбой проверить песню "Сигма бой", которую исполнили две юные россиянки Betsy (настоящее имя - Светлана Чертищева) и Маша Янковская. По мнению общественников, танцы школьниц чересчур откровенные.

К слову, недавно композиция попала в чарт американского журнала Billboard. Песня вышла в октябре прошлого года и за почти четыре месяца набрала 64,1 миллиона просмотров на платформе YouTube.